Buscan policías ampararse tras ser degradados

CIUDAD OBREGÓN.- Como una injusticia calificaron el cambio de grado en 153 policías en Cajeme, motivo por el cual buscarán ampararse, señaló Jesús Manuel Ruiz Chávez.



El titular de la Asociación de Policías Frente Unido Profesional (Fupac) y representante legal de la Policía Municipal manifestó que la acción que tomaron no tiene respaldo y violenta la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y que lo que ellos buscan es que se les respeten sus derechos laborales.



De momento el grupo que buscará el amparo está conformado por poco más de 50 de los 153 afectados, pero se mantienen en pláticas para de manera conjunta presentar acciones jurídicas todos juntos, enfatizó.



El procedimiento que se siguió no fue el adecuado, dijo, primero los degradaron y posterior se les avisó sin formalidad y sin información concreta sobre los cambios, por eso se ampararán para detener este proceso.



"Lo que están buscando hacer es liquidar a estos policías sin respetarles sus sueldos originales, por eso inició todo este tema", resaltó.



Están de acuerdo en las reformas dentro de la Secretaría, pero se respaldarán jurídicamente para evitar que las cosas se hagan de maneras que no deben, añadió.