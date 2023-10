Busca familia de Jessica Alabama sepultar a bebe fallecida y trasladar a lesionada a Sinaloa

CIUDAD OBREGÓN.- La familia de Jessica Alabama busca que el cuerpo de la bebé Soledad, de siete meses de edad, que falleció el pasado domingo, les sea entregado y también trasladar a Rachel a un hospital de Sinaloa a que siga recibiendo atenciones médicas allá que es donde vive el resto de su familia.

Francisco Rocha Canobbio, tío de Jessica, manifestó que pese a que un juez les otorgó la custodia temporal de las cuatro hijas de su sobrina que sobrevivieron al accidente, en el caso de la bebé, con su fallecimiento, podría perder vigencia, por lo que no pueden entregarles el hospital su cuerpo.

Mencionó que desean resolver esto en paz y tranquilidad, y sin tener problemas con el papá de sus sobrinas, a quien aunque le han solicitado de manera pacífica mantener el diálogo en dos ocasiones, no ha dado ninguna respuesta al respecto.

No queremos más problemas, lo que queremos es esperar a que se nos resuelva la entrega del cuerpo de mi sobrina y darle sepultura, porque la idea es llevarla con su mamá y sus hermanas, no sabemos si nos la van a entregar a nosotros, está persona (el papá) desde un principio cuando fallecieron mi sobrina y sus dos hijas, él llegó diciendo a la funeraria que no le importaba su esposa, que quería incinerar a sus dos hijas y llevárselas”, indicó.