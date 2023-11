Bloqueo de carretera ante la crisis de agua que afecta a los habitantes del km 9

Ciudad Obregón.- Ante el constante problema de agua que viven desde hace meses habitantes de Pueblitos o el kilómetro 9, la mañana del viernes bloquearon la calle que lleva de Ciudad Obregón hacia la presa y otros poblados como Hornos, Buenavista y Tesopaco en exigencia de acciones que les garanticen el vital líquido.

Luz Elena Corona, manifestante, expresó que desde hace meses que viven batallando por agua, ya que solo tienen acceso a este durante alrededor de una ahora al día y con muy baja presión, pero que desde hace una semana se les quitó el servicio sin previo aviso.

“Tenemos meses batallando, pero desde hace una semana que nos quedamos sin nada de agua, estamos haciendo todo con agua de garrafón, pero no podemos seguir así, nos deben de dar una solución y no parcial como han venido haciendo, sino, que ya quede solucionado este problema”, resaltó.

Comentó que han puesto muchísimos reportes al respecto, pero que no han tenido la respuesta correspondiente por parte de Oomapasc.

Te puede interesar: Registran repunte de 133% casos de feminicidio en Cajeme: Semáforo Delictivo Sonora



Olga Vega, otra manifestante, señaló que les han instalado muchas bombas sin que se le dé una solución a esta problemática y que ya están cansados, por eso decidieron tomar la calle.

“Nos ponen bombas que se descomponen en horas o en días, no se dan abasto, no nos sirven y terminamos igual, ya no sabemos cuántas han puesto, antier según pusieron otra nueva y funcionó como una hora y media, ya no sabemos que se tiene que hacer, pero necesitamos soluciones”, aseveró.