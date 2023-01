Bloquean salida poniente de Cajeme familiares de joven desaparecido: “Así como vinieron tantas patrullas movernos aquí... así deberían de ponerse a buscarlo”

CIUDAD OBREGÓN.- Familiares, amigos y vecinos del joven Jesús Alonso Romero Valencia, de 18 años de edad, quien desapareció desde el medio día del domingo, bloquearon la salida poniente del municipio a la altura de la comisaría de Providencia, en exigencia de que las autoridades lo busquen, ya que aseguran no han hecho nada desde que reportaron lo sucedido.

En el lugar, los familiares confrontaron a gritos a los policías que acudieron a atender esta situación, y con frases como “búsquenlo”, “hagan algo”, “tráiganlo de regreso”, “investiguen”, “vivo lo queremos”, se mantuvieron firmes en el sitio.

Rosario Valenzuela, madre del joven, manifestó que él viajaba acompañado de dos amigos de un juego de béisbol en el Campo 30 y entre el Campo 29 y 28 los raptaron, terminaron por soltar a los otros dos, pero a su hijo no.

Te puede interesar: Localizan sin vida a joven empalmense desaparecido en Ensenada

Los jóvenes que fueron liberados no han querido hablar al respecto por miedo, explicó, asegurando que entienden la situación, pero que exigen que las autoridades hagan algo al respecto y que investiguen.

La respuesta de las autoridades a la denuncia de la desaparición fue que tienen que esperar, dijo, lo que les parece increíble, ya que nadie movió un dedo para buscarlo.

Quiero a mi hijo vivo, y aquí me voy a quedar, no voy a dejar, no vamos a dejar pasar ningún carro, no importa que sea ambulancia, nadie va a pasar hasta que las autoridades busquen a mi hijo y me lo regresen”, subrayó.