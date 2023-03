Bloquean padres de familia accesos de escuela secundaria Técnica 2 en CO

Ciudad Obregón.- Los padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Número 2 tomaron las instalaciones del plantel, bloqueando los tres accesos con candados en exigencia de que se mejoren las condiciones de este, y se destituya a la directora, ya que aseguran no hace su trabajo como debe.

Es la tercera ocasión que en esa institución educativa hay manifestaciones, pues en días pasados, además de los padres de familia, maestros alzaron la voz para exponer que supuestamente son hostigados y acosados en el ejercicio de su labor.

Leticia López Quiñones, madre de familia manifestante, expresó que piden a las autoridades correspondientes que la directora sea removida porque no brinda cuentas claras y la escuela se está cayendo a pedazos.

Hay muchas irregularidades, no hay rendición de cuentas, la escuela está muy sucia, los maestros no trabajan en armonía, no hay resolución de problemas, no hay material de limpieza, no hay papelería, no hay nada”, subrayó.