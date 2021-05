Baile que baile vende sus “chucherías”

CIUDAD OBREGÓN.- Con una gran sonrisa en el rostro, empujando su triciclo con la bocina en donde reproduce cumbias y canciones “pegajosas”, sumergido en su personaje del “Todo bien”, Lucio Valenzuela recorre las calles de la colonia Urbi Villa bailando para vender golosinas.

Comentó que todos los días sale desde las 09:00 horas de su hogar con un firme objetivo: Salir adelante y alegrar a sus clientes y las personas que lo vean por las calles.

Aun cuando ha trabajado en diversos oficios, desde lavacarros hasta cocinero, dijo, lo que le apasiona y en lo que es muy bueno son las ventas.

Me gusta mucho bailar y contagiar a la gente, me gusta contagiar la alegría, me ha ido muy bien, muy bonito, yo estoy encantado con la gente, siempre invento algo para ser un atractivo”, puntualizó.