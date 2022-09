Aseguran un vehículo en agencia de Ciudad Obregón por caso de presunto fraude

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-Una acción de investigación por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se realizó en la Toyota de Ciudad Obregón logrando el aseguramiento de un vehículo, así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Lo anterior derivó luego de al menos 30 personas presentaran querellas en contra de la agencia automotriz por presunto fraude a la hora de adquirir sus vehículos.

Te puede interesar: Se manifiestan afectados por supuesto fraude en venta de carros en Ciudad Obregón

Esta acción empezó poco después de las 18:00 horas en la calle 5 de febrero entre 200 y Bulevar Ramírez donde se ubica la empresa hasta donde arribaron al menos cuatro unidades de la AMIC y una grúa en donde fue trasladado el vehículo asegurado.

Compartieron que además de la unidad que se aseguró en la agencia, se han recuperado otros cuatro y que las investigaciones continúan.

La unidad encontrada en los patios de la agencia y que pertenece a uno de los afectados por el supuesto fraude, es una pick up tipo Tacoma de color blanco, modelo reciente.

Jesús, propietario de la pick up asegurada, comentó que él entregó su vehículo como enganche para obtener uno de modelo más reciente, pero que tras eso le perdió el rastro a la vendedora, a su unidad y tampoco recibió nada.

Nos avisaron que estaban cateando y nos venimos, avisamos en el grupo que tenemos los afectados y aquí llegamos unos pocos, al estar aquí presenciando me doy cuenta que encontraron mi camioneta, de la cual supuestamente la agencia no sabia nada, me siento muy feliz por eso”, comentó.