Anhelan dar con paradero de Angélica, desaparecida tras salir de su casa

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Desde el pasado jueves, la familia de Angélica Armenta Quintero, de 37 años de edad, vive con la incertidumbre sobre su paradero, pues salió de su casa en la colonia Villa Bonita y no han vuelto a saber de ella.

Una de sus hermanas platicó que el último contacto que tuvieron con ella fue el pasado jueves mediante mensajes en whatsapp donde les comentaba que saldría a buscar a su hijo Yahir Arturo, de 19 años de edad, pues hace días no la visitaba ni sabía algo de él.

Comentó que al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, con una blusa y tenis de color negro.

“Después de esos mensajes del jueves ya no sabemos nada, ya no responde, ni le llegan, ni entran las llamadas, no sabemos nada de ella y estamos muy preocupados”, lamentó.

Denuncian desaparición de Angélica ante Fiscalía

El pasado lunes, mencionó, pusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para que las autoridades les ayuden a tener información del paradero de su hermana.

Aclaró que Angélica no pertenece a ningún colectivo de búsqueda de desaparecidos, ni que su sobrino se encuentre desaparecido como trascendió en redes sociales.

“Ella tenía días que su hijo no venía a verla, ni sabía de él, por eso fue a visitarlo a su casa, porque como Yahir no tiene teléfono, no tenía como comunicarse y fue a buscarlo”, indicó.

Angélica está al cuidado de su hijo con Síndrome de Arnold Chiari

Urge poder encontrarla, resaltó, ya que tiene otro hijo que tiene Síndrome de Arnold Chiari, que es parecido a la hidrocefalia y requiere de atenciones las 24 horas los siete días a la semana y que aunque, de momento, está a cargo de otra de sus hermanas nadie como su mamá para cuidarlo.

Detalló que aunque hasta semanas pasadas su hermana trabajaba en una farmacia tuvo que renunciar para poder atender a su pequeño como se debe.

Cualquier información que pudiera ayudar a dar con el paradero de Angélica hacerla al 6622898800 extensión 15392