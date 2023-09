Añejos problemas en transporte urbano siguen en Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Sin aire acondicionado, ventanas rotas, desperfectos en la carrocería e interiores y problemas mecánicos constantes, así circulan la mayoría de las 140 unidades de transporte urbano que brindan el servicio en Ciudad Obregón, problemática que tiene más de una década y que no se ve para cuando quede solucionada, aseguran.

Por la cantidad de población y el tamaño de la ciudad se estima deberían circular al menos 280 unidades, y aunque en algún tiempo así fue, en la actualidad, incluso algunas rutas han desaparecido completamente.

Luis Acosta Cárdenas, secretario general del Sindicato de Operadores del Transporte en Cajeme, manifestó que pese a los esfuerzos que los gobiernos han hecho a lo largo de los años, la problemática con el tema de transporte es algo que no ha podido quedar resuelto.

El tiempo de vida ideal de un camión que recibe los servicios que debe y cuando debe, se repara en tiempo y forma y funciona como debería, resaltó, es de cinco años por la carga de trabajo que recibe.

En Cajeme se les da un uso extremo a las unidades y se omiten cuidados, dijo, es el principal motivo por el cual los camiones se van “echando a perder”.

Por la falta de unidades, dijo, el servicio está muy carente en cuanto a horarios y frecuencias, y que en unas líneas como la 2, 11, 7, 9 y 1 es más notorio.

Comentó que pese a existir algunas rutas que brindan un buen servicio, se ve opacado por el resto, ya que en general el usuario invierte demasiado tiempo en trasladarse en camión.

Por otro lado, expresó Acosta Cárdenas, aun cuando la ciudadanía no pueda apreciar los cambios positivos que, también, se han dado, y existen programas que están impulsando la rehabilitación y modernización total del servicio, pero que es algo que lleva tiempo.

Denisse Castro, usuario de la línea 1 y 15, expresó que es casi imposible adivinar el horario en que pasarán sus camiones y que aunque los usa diariamente, siempre es diferente.

No sólo es que no traen aire, también es que pasan cuando quieren, uno a veces se queda esperando hasta una hora, no te puedes confiar del camión porque en realidad no sabes si pasará y otra también es que cobran lo que quieren”, puntualizó.