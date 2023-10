Alumnos acusan a maestra por acoso y discriminación en preparatoria de Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Luego de que un grupo de alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicios (Cbtis) No. 37 se manifestara en exigencia de la destitución de una docente por acoso y discriminación hacia su persona, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) informó que ya está investigando el caso.

Camila Chantel, alumna del quinto semestre, compartió que la profesora Magaly Arreola Sánchez realizó comentarios hirientes, siendo el más fuerte, en su caso, el que ella no podía participar para reina de la escuela porque tenía aspecto masculino y sólo podría recibir corona de rey.

Comentó que al igual que ella, otros compañeros han vivido esta situación por parte de la profesora, quien constantemente utiliza palabras discriminatorias como que están pasadas de peso, son chaparros o “prietos”.

Ella dice que no dijo así las cosas, pero a mí me hizo sentir muy mal con su forma de expresarse, más porque yo jamás he dado a entender que soy hombre o me siento como tal, además que no soy a la única que ha hecho sentir mal”, puntualizó.