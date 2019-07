Ahuyenta el calor a los peces

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque el pasado lunes 15 de julio se levantó la veda en la presa Álvaro Obregón y sus pescadores han salido en busca de las especies que ahí se reproducen, nada han encontrado a causa del calor y la ausencia de lluvias.



María Isabel Americano López, líder de una cooperativa pesquera, recordó que durante 2 meses la pesca estuvo prohibida, aunque el 50% de los pescadores no la respetan.



"Está muy flojo, el calor está muy fuerte, no hay lluvias y el agua está muy caliente y los pececitos buscan lo fresco en las profundidades, luego el viento, no hay buen clima, no es buen tiempo para tener producción", comentó.



Los pescadores de carpa, tilapia y bagre desde temprana hora salen con la esperanza de obtener cualquier ingreso, aunque sea poco, dijo, pero ni los gastos de inversión se recuperan.



Recordó que este periodo es difícil tras haber permanecido sin labores desde el 15 de mayo pasado hasta el pasado 15 de julio, cuando se eliminó la veda.



"Esperamos que llueva, que caiga agua fresca y que haya movimiento. Hay muy mala pesca, al grado de que no estamos sacando ni los gastos de operación", lamentó.