Afectan apagones de luz a Cajeme, Bácum y San Ignacio Río Muerto en Sonora

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- En las últimas semanas vecinos de diversos sectores de los municipios de Cajeme, Bácum y San Ignacio Río Muerto han denunciado en repetidas ocasiones que están batallando con el suministro de energía eléctrica, que se va sin previo aviso y en ocasiones no se reacti- va en varios días.

El pasado jueves el Centro de Salud del ejido Pablo Bórquez, mejor conocido como Campo 16 de Cajeme, no operó, esto después de verse afectado por los constantes apagones, manifestaron vecinos de esa comunidad rural.

Carmen Tolano, habitante de ese lugar, manifestó que son cientos de familias las que han estado sufriendo los estragos del clima por quedarse sin electricidad en repetidas ocasiones.

“No es algo nuevo, pero esta temporada se agravó, y además de dejarnos sin luz en el calorón, nos afecta porque se nos echa a perder la comida, aquí viven muchos adultos mayores y niños que corren peligro en su salud, necesitamos que se arregle de forma definitiva”, indicó.

Al igual que ella, Ramona López, abuela de un alumno del Jardín de Niños Nueva Creación del ejido Francisco Javier Mina “Campo 60” de Bácum, compartió que los niños están pasando mucho calor, ya que el transformador que abastece de electricidad al sector donde se ubica la escuela falla mucho y a cada rato se quedan sin el servicio.

“No podemos mandar así a los niños a la escuela, es un abuso, hace demasiado calor, y no sólo para ellos, todos los de este sector estamos batallando porque cada rato no tenemos luz, no podemos tener nada en el refrigerador porque se nos puede echar a perder”, subrayó.

PASA CADA VERANO

Abel González Ambriz, alcalde de San Ignacio Río Muerto (SIRM), resaltó que aunque esta problemática se presenta año tras año, esta temporada ha estado más crítica.

La población está sufriendo a causa de esta problemática, sobre todo los adultos mayores, por lo que es sumamente necesario que se le dé la atención debida.

Ante esta situación han puesto constantemente reportes, dijo, se han dado diversas atenciones, sin embargo, todo sigue de la misma manera.

APAGONES EN "EL OVIÁCHIC"

Esta semana, habitantes de los alrededores de la presa “El Oviáchic” se reunieron con representantes de la CFE para exponer el problema de apagones en la región.