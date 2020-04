Adelanta mes de sueldo a sus empleados tras cerrar negocio

Ciudad Obregón.- Martín Mendoza Barceló es propietario de un establecimiento dedicado a la venta de telas, mercería y papelería de Villa Juárez y por la emergencia sanitaria por coronavirus tuvo que cerrar puertas ayer, cuenta con tres empleados, a quienes les adelantó un mes de sueldo para que no dejarlos a la deriva.



El empresario explicó que aunque su comercio dejará de percibir ingresos el tiempo que dure la contingencia, sus empleados no merecen pasar tiempos difíciles por ello.



“No pude dejar a mis tres empleados a la deriva y al cerrar les adelanté un mes de salario para que no pasaran tiempos amargos ahora que les tocará quedarse en casa, el agradecimiento que vi en sus ojos fue increíble”, subrayó.



Esta situación lo agarró “mal parado”, pero tiene fe que cuando todo pase vendrán tiempos mejores, manifestó, mientras no podemos olvidar que todos necesitamos de todos, pues somos parte de una cadena de ayuda.



Ojalá que el gobierno se “ponga las pilas” no cobrando impuestos y también los bancos apoyen no imponiendo más intereses, detalló.