Abarrotan establecimientos en búsqueda de cerveza

Como se ha visto en otros municipios del Estado, también los habitantes de Cajeme han abarrotado expendios y tiendas de conveniencia en búsqueda de cerveza, pues aseguran “no hay en ninguna parte”.



Esto se replicó en las principales avenidas de la ciudad, pero también en campos y ejidos, donde pobladores hicieron largas filas durante varias horas para poder adquirir la bebida alcohólica.



Aunque en algunos lugares la clientela sí portaba cubre bocas y guardaba la sana distancia, en otros las medidas sanitarias no fueron tomadas en cuenta.



Eleazar, habitante del Campo 5, compartió haber recorrido varios lugares de venta del producto sin poder adquirirlo y por ello estaba haciendo fila en ese establecimiento, con la esperanza de alcanzar algo.



“Tengo todo lo que va de la mañana buscando poder comprarme un seis, pero no he encontrado... dicen que aquí sí, hay por eso la fila; ojalá alcance algo”, detalló.



Ante esta misma situación, un empleado de un lugar expendedor del producto, explicó que de unas semanas a la fecha, desde que inició la contingencia sanitaria, les surten menos producto y que, principalmente los fines de semana, se les junta mucha gente y no se dan abasto.

Para evitar la reventa del producto el máximo de venta por persona es un 36 de cerveza, dijo un empleado de un expendio, y aunque algunos se molestan, son requerimientos que se tienen que seguir.