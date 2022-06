Vive una increíble fiesta de espuma en Scottsdale

El complejo compuesto por una serie de parques temáticos innovadores lo hace de nuevo y este próximo 9 y 10 de julio invita a formar parte de "Free Foam Frenzy": un auténtico frenesí de burbujas y mucha diversión para toda la familia, de entrada gratuita.

La fiesta acuática más 'cool' en el desierto incluye espuma infinita, una zona de guerra con pistolas de agua y juegos con camiones de bomberos, así como diversos espacios para obtener fotos fabulosas; no olvides tus sandalias y protector solar.

Arizona Boardwalk es un destino de entretenimiento único en su tipo que engloba ocho atracciones espectaculares: OdySea Aquarium, Butterfly Wonderland, The Science of Ripley's Believe It or Not!, Laser + Mirror Maze, Pangaea Land of the Dinosaurs, Surprise Your Eyes, VR Extreme y Johnny’s Playground, además de múltiples locales de alimentos y compras.

Más información: Azboardwalk.com