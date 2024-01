Vive la emoción del 2024 Men's Final Four

Ahí habrá muchas oportunidades únicas para que los fanáticos del baloncesto universitario participen, sobre todo a través de eventos como el Fan Fest, presentado por Capital One.

También el Festival de Música March; el Men’s Final Four Dribble, y las prácticas abiertas por equipos de la Reese’s Men’s Final Four Friday.

Por otro lado, además de la emoción de los enfrentamientos finales, los fanáticos del baloncesto de la NCAA podrán disfrutar de otras actividades complementarias como el Men’s Final Four Tip-Off Tailgate.

Como si los juegos no fueran lo suficientemente excitantes, la Final Four masculina traerá un fin de semana repleto de eventos en Phoenix para residentes y visitantes de todas las edades

Simplemente, al dar tus primeros pasos por las puertas de acceso serás recibido por un paraíso deportivo con juegos interactivos, apariciones especiales de celebridades y atletas, firmas de autógrafos y mucho más.

Repiten anfitrión

Cabe señalar que anteriormente, Arizona fue sede de la edición de 2017 del evento principal del baloncesto universitario en el entonces llamado Estadio de la Universidad de Phoenix, hoy State Farm Stadium.

Oregón, Carolina del Norte, Gonzaga y Carolina del Sur fueron recibidos en el Valle como los competidores de la Final Four en el torneo de 68 equipos.

Los Tar Heels superaron a los Ducks y los Bulldogs prevalecieron ante los Game Cocks en sus enfrentamientos de Semifinales Nacionales el 01 de abril frente a 77 mil 612 fanáticos, el segundo total más alto de la historia.

El partido de campeonato se celebró dos días después, el 03 de abril de 2017, cuando la UNC derrotó a los Zags 71 a 65 para ganar su sexto Campeonato Nacional, con casi 23 millones de personas viendo las transmisiones televisivas en 176 países.

La Final Four masculina de 2017 también trajo varios eventos auxiliares al valle para que los fanáticos disfrutaran, incluido el Festival de Música, el Fan Fest de la Final Four y el Tip-Off Tailgate.

Esta vez, todo eso regresará para edición de 2024. Sin pretexto alguno, vive la emoción de la 2024 Men's Final Four como nunca antes.

Más información:

Phoenixfinalfour.com

Ncaa.com