Vive la emoción de la NFL

La afición "de hueso colorado" de los Az Cardinals se dará cita en el State Farm Stadium Glendale para apoyar a su equipo y ser testigos de este duelo de titanes, como parte de la Temporada Regular 2021 de la NFL.

Recuerda que para ser bienvenido al estadio, debes poner de tu parte y así mantener la experiencia segura y fluida para todos, visitantes y staff: colabora con los protocolos de sanitización, utiliza correctamente el cubrebocas y disfruta de las nuevas modalidades sin contacto en estacionamiento y compra de boletos.

Y si acudir como público a los juegos no es suficiente, la oficina de Visit Glendale te recomienda tomar el tour y ser parte de la acción: la actividad de aproximadamente hora y media está dirigida para quienes no distinguen un 'first down' de un 'touchdown' y para los fanáticos que creen que se las saben de todas, todas.

Más información: Visitglendale.com