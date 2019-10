Vecinos batallan por obra inconclusa en la Balderrama

HERMOSILLO, Sonora- Una obra inconclusa tiene molestos a los vecinos de la colonia Balderrama, ya que señalan que del lugar salen animales ponzoñosos, afecta a la vialidad de los vehículos y representa un peligro para los transeúntes.

El desperfecto está en la calle Guadalupe Victoria e inicia en la esquina de José María Mendoza y termina una cuadra hacia el Sur, en la Rafaela Rodríguez.

"Ya va para dos meses que arreglaron el drenaje y así lo dejaron, nomás pusieron ese señalamiento anaranjado y se fueron. No sabemos si terminaron o no, pero la calle así estorba mucho al peatón", indicó Israel Villa Ballesteros.

El residente en la colonia desde hace más de 45 años destacó que la zona es habitada en su mayoría por adultos mayores y muchos salen a caminar en las tardes, pero como está la calle pone en peligro a cualquiera.

TAPARON CON TIERRA

"Con el negocio nos afecta mucho porque la gente viene y batallan para estacionarse. Me tuve que pelear con los del agua, yo les dije: ‘Quiero que me tapes todo eso’, y me lo taparon.

"Nomás vinieron echarle pura tierra", externó, "pero me dijeron: ‘Solamente te voy a tapar para que puedan estacionarse en tres cajones', pero son cinco, no se me hace justo".

"Vinieron y destrozaron el pavimento nomás y todavía dicen que falta otro pedazo, hasta el Cobach. Si no hubiera sido por gente que vino y echó pedazos de escombro y con la poquita tierra que acarrearon los del Ayuntamiento, estuviera más hondo el hoyo", agregó Fermín Talamantes, otro de los vecinos.

Solicitaron a las autoridades que dejen la calle como estaba, ya que es de las pocas que tenía "pavimento bueno", por ser muy transitada y ruta de camiones.