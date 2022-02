Una primavera 'groovy' con Earth, Wind & Fire

Este próximo 22 de abril es la cita en el famoso AVA Amphitheater, anunció el casino en comunicado de prensa; los boletos ya están a la venta, aparta tu lugar y prepárate para una experiencia musical llena de nostalgia e innovación.

Earth, Wind & Fire son toda una institución musical: 2020 marcó una celebración de todo un año por su aniversario número 50 en el ámbito del entretenimiento, que los llevó a recorrer el mundo entero con lleno total en sus conciertos.

Cabe destacar que en 2019, sus contribuciones al arte y la cultura fueron reconocidas con el prestigioso premio Kennedy Center Honors, en la ciudad de Washington D. C.; The Smithsonian National Portrait Gallery también les otorgó su Portrait of a Nation Prize.

Más información: Casinodelsol.com