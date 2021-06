UAG se une a alianza universitaria global con Arizona State University

La UAG anunció en comunicado de prensa una nueva iniciativa diseñada para preparar a los egresados para trabajos de alta demanda en una economía que cambia rápidamente, aumentando la oferta de educación de alta calidad en México y América Latina.

Partiendo del compromiso histórico de proveer educación de calidad, la UAG se ha unido a Cintana Alliance como el único miembro en México: esta nueva alianza permite a sus estudiantes de licenciatura y posgrado beneficiarse de la colaboración con algunas de las instituciones más innovadoras del mundo, incluyendo la ASU.

El modelo educativo de ASU se basa en la filosofía de incorporación, expandiendo el acceso a la universidad a todos los estudiantes que son elegibles y de diversos grupos sociales de todo el planeta.

Al sumarse a Cintana Alliance e integrarse con ASU, la oferta académica y las experiencias de aprendizaje de la UAG serán más globales, ofreciendo a todos sus alumnos un conjunto de habilidades y perspectivas más amplias e integrales, incrementando así su competitividad en la vida profesional a futuro.

"La situación que ha enfrentado el mundo durante este último año le ha dado a nuestra institución la oportunidad y obligación de transformarse a través de nuevas estrategias y de mejores prácticas que nos distingan de los demás.

"Para esto, no podemos pensar en socios mejores que Cintana Education y la Universidad Estatal de Arizona (ASU). El 100% de nuestros estudiantes tendrá acceso a planes de estudio enriquecidos con contenidos y metodologías ASU, y para algunos de nuestros programas podrán optar a dobles títulos, lo cual significa una innovación importante para la formación universitaria en el país.

"Asimismo, nuestra escuela de posgrados se verá fortalecida con los programas de Thunderbird School of Global Management. Aspiramos a llegar a ser reconocidos para nuestro centenario en 2035 como una de las mejores universidades de América Latina", declaró el rector de la UAG, Antonio Leaño Reyes.

La ASU se ha posicionado como la universidad número uno en innovación en los Estados Unidos durante los últimos seis años de acuerdo con el U.S. News and World Report y, según el Times Higher Education, es una de las instituciones de educación superior más prestigiosas a nivel mundial.

Su escuela de negocios Thunderbird School of Management cuenta con el programa líder en administración global Master of Global Management (MGM), el cual ha sido clasificado en primer lugar por el Times Higher Education-Wall Street Journal Business Schools Report.

La institución alberga a profesores de renombre mundial, incluidos cuatro premios Nobel y tres premios Pulitzer; ASU ocupa el doceavo lugar en el mundo en la creación de patentes y ha participado en proyectos destacados de investigación y desarrollo, incluidas las misiones Mars Rover Curiosity y Perseverance con la NASA.

Más información:

Uag.mx

Asu.edu

Cintana.com