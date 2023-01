The Pro Bowl Games 2023: renovado y mejorado

La NFL confirmó la fecha de The Pro Bowl Games 2023, así como un ajuste en su formato que cambia la competencia final por un juego distinto al futbol americano, además de una serie de competencias que pondrán a prueba las habilidades de los jugadores.

Esta tradición se lleva a cabo desde 1951; la edición de este año será transmitida por ESPN del 2 al 5 de febrero de las 19:00 a las 20:30 horas, hora del Este, y el partido final en un horario de las 15:00 a las 18:00 por el mismo canal.

Para seleccionar a los jugadores que participan realizaron votaciones entre los fanáticos, entrenadores y los mismos jugadores para elegir a quienes creían buenos contrincantes.

De todos los equipos de la Unión Americana, 30 son los que enviarán al menos a un jugador a la contienda; los Philadelphia Eagles son los que más participantes tienen, con ocho, seguido de los Dallas Cowboys y los Kansas City Chiefs, con siete cada uno y los Baltimore Ravens, Minnesota Vikings y San Francisco 49ERS con al menos cinco cada uno.

Cuatro de los seis ‘quarterbacks’ seleccionados: Josh Allen, de los Buffalos, Joe Burrow, de Cincinati, Jalen Hurts, de Philadelphia y Patrick Mahomes, de Kansas City, son jóvenes menores de 27 años.

Mahomes consiguió este año su quinta participación consecutiva en The Pro Bowl, mientras que Geno Smith, del equipo de Seattle, fue seleccionado por primera vez en sus más de diez años de carrera.

De los elegidos en esta edición, 25 son novatos en el formato de la competencia incluidos Sauce Gardner, esquinero de los Jets de New York y Tariq Woolen, en la misma posición de los Seattle Seahawks; ésta es la segunda ocasión en la que dos esquineros novatos forman parte de la lista del Pro Bowl.

Divertidas competencias

Epic Pro Bowl Dodgeball: Los jugadores pondrán a prueba sus habilidades para “quemar” a sus oponentes, como si se tratara de una clase de educación física.

Lightning Round: Deberán lanzarse globos de agua sin reventarlos, atrapar balones de una máquina y lanzar objetos para dejar caer un balde sobre el entrenador contrario.

Longest Drive: Cuatro jugadores de cada equipo competirán para lanzar una pelota de golf a la mayor distancia, cada uno tendrá tres oportunidades.

Precision Passing: Cada mariscal de campo participará tratando de acertar a diferentes blancos estáticos y en movimiento.

Best Catch: Dos jugadores de cada conferencia grabará un ‘reel’ con su mejor atrapada en algún punto distintivo de Las Vegas; los fanáticos votarán por la mejor captura.

Best Catch Final: Los ganadores de los ‘reels’ más votados por los fanáticos se presentarán ante un panel de celebridades que calificarán los mejores lanzamientos.

Gridiron Gauntlet: Carrera de relevos para demostrar fuerza, velocidad y agilidad en segmentos de 40 yardas con obstáculos como paredes, neumáticos y trineos de bloqueo.

Kick Tac Toe: Los pateadores de cada conferencia competirán en un gran gato; el primero en completar una línea de conexión de tres cuadros gana.

Move the Chains: Divididos en cuatro equipos, cada uno deberá mover una pared con peso por diez yardas lo más rápido posible mostrando fuerza, velocidad e ingenio.