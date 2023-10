Se armó “el carnaval” en Phoenix

La tres veces ganadora del premio Grammy mostrará su estilo que marca una tendencia sinigual, en un espectáculo que de seguro iluminará la noche del desierto. Esta vez también contará con la presencia de Brandi Carlile, Grouplove y el DJ Kid Cup Up, como ya han hecho mancuerna a lo largo de la gira por Estados Unidos.

Como es sabido, la artista multiplatino e ícono del pop combina una conocida actuación acrobática con su talento vocal único para una experiencia verdaderamente cautivadora, y ésta no será la excepción.

La gira por 21 ciudades inició apenas el 24 de julio en Toronto, Canadá y justamente, finalizará por Norteamérica en Arizona: después de esto, no será hasta febrero del próximo año que comience el tour acrobático por Australia.

Según lo que se ha visto en otras ciudades, el ‘setlist’ incluye "Get the party started", "Just like a pill" y "Who knew", además de varias selecciones de su álbum número nueve de estudio “Trustfall”, para un total aproximado de 24 canciones en el escenario.

A partir de las 18:30 horas del 9 de octubre, la música llenará el Chase Field y éste será un concierto que nunca olvidarás.

Más información: Mlb.com