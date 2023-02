Roosevelt Row: un recorrido por el arte

Entre los eventos más populares en el vecindario, sobresalen el M3F Music Festival, Phoestivus, el Pie Social y algunos más que resultan interesantes.

Gastronomía y vida nocturna

Ahí, puedes encontrar una mezcla ecléctica de bares y restaurantes. De modo que cuando quieras saciar un antojo de comida en esa área, puedes ir por los panqueques gigantes en el icónico Matt's Big Breakfast; también hay comida francesa en la histórica Farish House; algunos bocados de inspiración marroquí en Fez; comida sureña elevada en The Larder + The Delta.

Además, en First & Last tendrás algo novedoso en un ambiente íntimo; o puedes ir por una cena inspirada en el arte en Match Market + Bar; y café en KähviCafé + Café.

Por supuesto, las mejores cervezas artesanales del centro están en Greenwood Brewing, Arizona Wilderness Brewing Co., Angel's Trumpet Ale House, o Pedal Haus en el centro. Ahora, si buscas un cóctel artesanal, prueba From the Rooftop, Palma o Sake Haus.

Si solamente necesitas una salida nocturna con amigos, los mejores lugares de vida nocturna de Roosevelt incluyen The Vig Fillmore, Luckys Indoor/Outdoor, Cham Pang Lanes, Ghost Donkey, The Pemberton, Barcoa Agaveria y The Churchill.

También encontrarás una variedad de alimentos regionales, refrigerios, obsequios y más en el mercado de agricultores del centro de Phoenix.

Arte callejero

Es casi imposible doblar una esquina en Roosevelt Row sin toparte con un mural. Artistas locales como La Morena, Ashley Macias, Thomas "Breeze" Marcus y Lalo Cota han ayudado a hacer del centro de Phoenix un lugar hermoso y expresivo a todo lo que da. De hecho, 1½ Street Mural Project junto a The Churchill es el mejor lugar para ver una gran variedad de arte callejero, pero también puedes echarle un vistazo a otros murales de la ciudad, así como también a los que permanecen en algunos hoteles cercanos.

Y si lo tuyo es ir de compras…

Los dulces locales también forman parte de la tradición de Roosevelt Row. Si buscas “souvenirs” para llevar de vuelta a casa a tus familiares y amigos, pasa por Phoenix General, Boutique Bunky, o MADE Art Boutique.

Además puedes disfrutar del arte local y apoyar, quizás, a los artistas plásticos al adquirir una obra, en galerías locales como The Monorchidy o Eye Lounge.

Más información: Visitphoenix.com