Prometen una emocionante experiencia

Si bien el único anillo de campeón que el exmariscal de campo puede presumir lo obtuvo con los Rams de San Luis en la temporada 1999, también fue parte del equipo de Arizona, que disputó su primer Super Tazón en la campaña 2008.

Ahora, como miembro de NFL Network y al ser un promotor del futbol americano a través de las pantallas, aseguró que la edición LVII de este evento deberá superar a la última realizada en este estado en 2015, sobre todo cuando se ponga en marcha la “Experiencia Super Bowl” en el Centro de Convenciones de Phoenix.

“Creo que va a ser más grande y mejor, pero creo que una de las grandes cosas es que cuando tienes un Super Bowl en tu ciudad aprendes muchas cosas sobre cómo hacerlo mejor, así que espero que este Super Bowl sea incluso mejor en cuanto a la experiencia para los fans.

“Darte cuenta dónde quieres tener las locaciones para diferentes cosas, hacerles las cosas lo más fácil posible a los fanáticos para que sean parte de eso; poner a su disposición la página de Superbowl.com, para que puedan navegar y ver todas las diferentes cosas que están pasando”, comentó.

La antesala

El Super Bowl Experience es un evento que tendrá lugar los días 4, 5, 9, 10 y 11 de febrero en el centro de la ciudad de Phoenix, donde los fanáticos tendrán la oportunidad de observar y participar en diferentes juegos y dinámicas relativas al deporte; todo esto como preámbulo para lo que será el gran encuentro por el trofeo Vince Lombardi.

“Cuando iba creciendo y enamorándome de este juego, una cosa que siempre recordaré es que me encantaba ver qué tan lejos podía lanzar, comparado con éste o aquél; me encantaba ver qué tan rápido corría un tramo de 40 yardas, o si podía patear un gol de campo.

“(Trabajando en televisión) comenzamos a hacer la Noche de Apertura unos cuantos años atrás para el Super Bowl y me encantó; fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de ver a ambos equipos llegar, hacer entrevistas, fue la primera vez que vimos a los dos ‘quarterbacks’ titulares siendo entrevistados juntos, algo que no tienes en ninguna otra parte”, recordó.

Espera el mejor

Antes de su incursión como comentarista en televisión, Kurt Warner tuvo exitosa carrera en la NFL, disputando tres Super Bowls (1999-00, 2001-02 y 2008-09) y siendo exaltado al Salón de la Fama en 2017, por lo que sabe perfectamente lo grande que es este evento, tanto para los aficionados como para los organizadores del mismo.

“He cubierto algunos de los que se han realizado aquí antes y creo que Arizona hizo un gran trabajo albergando el Super Bowl, pero creo que van a aprender y van a mejorar, así que creo que va a ser mejor, más grande y eficiente de lo que nunca ha sido.

“No puedo decirte todas las cosas distintas que vamos a hacer, pero te prometo que están trabajando en esas cosas ahora mismo para poder decir ‘Este Super Bowl en Arizona ha sido el más grande y el mejor hasta el momento’”, adelantó.

La experiencia

Más allá del juego que albergará el State Farm Stadium de Glendale, Arizona el próximo 12 de febrero, se espera que en los días previos se viva una gran fiesta en el área de Phoenix; tal como aconteció en 2015, cuando los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle disputaron el título en el mismo estadio.

Durante esa ocasión, los colores de ambos equipos decoraron las calles del Centro de la ciudad, donde los miles de seguidores pudieron vivir un auténtico festival junto a varios jugadores y celebridades que también formaron parte del evento, lo cual culminó con un estadio lleno y millones de personas observando el desempeño de las autoridades de Arizona.

“Eso realmente da inicio a la semana. Ése es otro evento especial que vamos a traer de vuelta este año en el Super Bowl de Arizona.

“Cada vez que llegan los Juegos Olímpicos, sabes que millones de personas van a ver la ceremonia de apertura. Ves el desfile de personas llegando, con los colores de sus equipos y todo eso, pero cuando realmente inician las dos grandes semanas es cuando los Juegos empiezan”, comparó Warner.



Conócelo

Kurt Warner es analista de NFL Network desde 2010, miembro del Salón de la Fama.

