Pop, flamenco y mucho sabor con Los Gipsy Kings

El grupo que ha vendido casi 20 millones de álbumes, se presentarán el próximo 5 de agosto en el Desert Diamond Sahuarita Diamond Center en la ciudad de Tucson, en punto de las 20:00 horas; el álbum que presentarán en Arizona recibió en 2012 el Grammy al Mejor Álbum de Música del Mundo; también su compilación de platino “The Best of the Gipsy Kings” estuvo en las listas de World Music.

Recientemente la banda apareció en un ‘spin-off’ de “Big Lebowski”, “The Jesus Roll con Reyes”, apareciendo con el director y protagonista John Turturro; también han tocado en algunos de los mejores escenarios globales como Hollywood Bowl y el Royal Albert Hall.

Asimismo, los Gipsy Kings llegaron a la pantalla grande con su interpretación de “Hotel California” que se incluyó en la película “The Big Lebowski” y en la serie de HBO “Entourage”, además la película de 2010 de “Toy Story 3” presentó una versión del popular tema de la banda “Tienes un amigo en mi”.

Gran trayectoria

El grupo ha sido liderado por los dos compositores y productores Nicolás Reyes y Tonino Bailardo durante 25 años; el padre de Nicolás, José Reyes, formo el dúo flamenco con Manitas de Plata.

A lo largo de este tiempo, los Gipsy Kings capturaron la atención del mundo con su álbum debut “Homónimo”, siendo certificado en oro y platino; en las últimas décadas han dominado las listas de World Music y vendido millones de álbumes en todo el orbe.

Desde sus inicios hasta su último disco, el sonido de la banda ha reflejado el constante viaje y las diversas influencias de su herencia gitana.

Con el paso de los años incorporaron elementos del estilo latino y cubano, música arabe, reggae y guitarra jazz, sin embargo, nunca han perdido su intensa conexión con el flamenco tradicional.

Más información: Ddcaz.com