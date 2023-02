Piratas, sirenas, magos y dragones

Imagina viajar en el tiempo y conocer el ambiente de la época renacentista: este parque de diversiones medieval al aire libre alberga un teatro de 16 escenarios, un circo de 50 acres, una feria de artes y artesanías, un torneo de justas y un festín, todo en una aventura familiar ininterrumpida.

Abierto los sábados y domingos, podrás asistir de todos los días del evento que tendrá su sede en el Gold Canyon, siete millas al este de Apache Junction en la US Highway 60; aquí una muestra de lo que ofrecerán durante los fines de semana temáticos.

4 y 5 de febrero

Se tiene previsto un fin de semana de juerga, donde “Eat Drink and be Merry” está a la orden del día en Village of Fairhaven.

11 de febrero

Día de Concientización de los Sordos: los intérpretes de lenguaje de señas estarán disponibles en espectáculos seleccionados en el fin de semana “Renacimiento y Romance”, además, la reina Katherine y el príncipe Simón te invitan a aprender sobre las costumbres del siglo XVI.

18 al 20 de febrero

Concurso de princesas para niñas de cinco a doce años, en el Pabellón Real; también se realizará el Ren Rainbow Revelry y para el lunes 20, la gran celebración del cumpleaños de la Reina.

25 y 26 de febrero

Viajeros en el tiempo, piratas y cerveza: presume tu mejor disfraz mientras disfrutas de varias exhibiciones que ya se han vuelto toda una tradición.

4 y 5 de marzo

Invasión pirata y fiesta de la cerveza; durante esos días, los niños entran gratis donando dos libros nuevos al stand de Kids Need to Read en la feria.

11 y 12 de marzo

Aparecen los disfraces de magos, dragones, unicornios y sirenas en el concurso para niños y adultos; Jacob Devlin estará presente en Ann Chamberlin’s Book Shop.

18 y 19 de marzo

Temática celta y mercado artesanal, mientras que en los dos últimos fines de semana, el ambiente medieval llegará a su clímax para un cierre espectacular.

Más información: Arizona.renfestinfo.com

04 de febrero-02 de abril

se llevará a cabo la edición número 35, en el tradicional recinto ferial de Gold Canyon.