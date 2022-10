Octubre, con mucho por hacer en Arizona

06 OCT

Champions of Magic

Orpheum Theatre

Phoenix

El equipo de campeones hará increíbles actos de ilusiones interactivas, escapes imposibles "a la Houdini" y más para sorprenderte.



08 OCT

Celebrate Mesa Fall

Red Mountain Soccer Complex

Mesa

Festival familiar con entretenimiento para todos, inflables de cortesía y juegos para niños, además de 'food trucks' y otras delicias.

14-15 OCT

Kingman Route 66 Fest

Lewis Kingman Park

Kingman

Todo sobre la famosa Ruta 66 es protagonista en esta gran fiesta, con un fabuloso parque histórico como sede de lujo; entrada gratuita.

21-23 OCT

Glass Pumpkin Patch

Holland Center

Scottsdale

Más de 1 mil vibrantes y coloridas calabazas de vidrio a cargo del aclamado artista local Gregory Tomb formarán parte de la exhibición.

22 OCT

Halloween in the Wild

International Wildlife Museum

Tucson

Manualidades, golosinas y juegos macabros son parte de la diversión, junto a la casa embrujada; no olvides tu disfraz y bolsa para dulces.