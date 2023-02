Nuevo año, nuevas aventuras en DBG

Corks & Cactus

4 y 5 de febrero

Los amantes del vino tendrán la oportunidad de probar las mejores botellas de producción regional en un ambiente de paz y armonía, mientras degustan ricos platillos para hacer un buen maridaje; negocios locales presentarán una amplia gama de productos que podrás llevar a casa.

Museum of the Moon

07 al 14 de febrero

La instalación del artista británico Luke Jerram consiste en la reproducción del misterioso astro; la escultura esférica tiene un diámetro de siete metros y cuenta con iluminación interna que permite ver de cerca imágenes detalladas reales de la superficie lunar, proporcionadas por NASA.

Children and Family Pop-Ups

07 al 14 de febrero

Disfruta junto a tu familia realizando actividades fuera de este mundo: la exposición del Museo de la Luna ofrece algunas tareas y juegos para que los más pequeños –y los que siguen teniendo alma de niño- descubran las maravillosas historias sobre ella.

Moon Soundings Gong Meditation

07 de febrero

Vive una experiencia única de meditación con los sonidos de gongs, cuencos, flautas, tambores y otros instrumentos etéreos mientras experimentas la magia de la Luna en una contemplación profunda; para una mejor experiencia, se recomienda llevar algún tapete o manta.

Museum of the Moon Night Photography

07 de febrero

Aprende a capturar la grandiosa belleza de la Luna en una clase magistral en el jardín: los temas van desde ángulos amplios hasta primeros planos, y es perfecta para quienes ya tienen conocimiento de fotografía además de quienes apenas empiezan:

Bar Flies: Under the Moon

08 de febrero

Aprovecha una noche para conocer las historias que se escriben sobre la Luna en voz de once narradores locales que compartirán diferentes cuentos, leyendas y chistes, mientras degustas una cerveza; tendrás aseguradas las risas, la sorpresa y uno que otro aullido.

Lunar Aroma Yoga

08, 10 y 13 de febrero

Explora cómo el poder de la Luna influye en el bienestar personal y estimula tus sentidos; interactúa con tu energía interior mientras te beneficias con el poder de los aceites esenciales que te ayudan a obtener la energía lunar en una sesión de yoga.

Museum of the Moon Watercolor Class

11 de febrero

Asiste a esta clase en la que aprenderás el uso básico de las acuarelas y pon a prueba tu talento usando a la Luna como tu musa; el reto principal es representar el retrato del astro sobre el desierto de Arizona, en una actividad instruida por Rachel Eskandari de Pink Puddle Studio.

Couple’s Collage Night with Cut + Paste Phoenix

11 de febrero

Asiste con tu pareja y tomen juntos una clase para crear ‘collages’ personalizados como una cita romántica bajo una noche estrellada, bebiendo alguna copa de vino de productores locales; utiliza pegamento y tu creatividad para recortar y pegar imágenes y así crear una obra de arte.

Cactus Clubhouse

Hasta el 18 de marzo

Los más pequeños conocerán el espacio que los rodea en un lugar especial de juego lleno de naturaleza, con dinámicas para niños menores de 12 año que los llevarán a descubrir las maravillas del mundo natural; la programación se lleva a cabo de viernes a domingo.

Playing with Stars by Rotraut

Hasta el 14 de mayo

Las esculturas a gran escala de Rotraut dan vida a los senderos, mientras que una selección de pinturas y piezas a menor escala se presenta en la Galería Ottosen; la obra de la artista explora la energía de las estaciones y la relación de la naturaleza con el cielo, el Sol y el universo.

Más información: Dbg.org