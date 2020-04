Mueren Jim Frey y Hank Steinbrenner

Coral Gables, Florida. (VIP WIRE).

“Lo único superior al coronavirus es la unión de todos en el mundo”. -J.V.

-o-o-o-o-

Si coronavirus lo permite, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.

Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. ¿Enviaste la población o la ciudad desde donde escribes? Muchas gracias.

Antes de las respuestas: Jim Frey murió el domingo, a los 88 años. Mánager de los Royals, los Cachorros y los Tigres de Aragua. Nunca jugó en Grandes Ligas, pero fue outfielder zurdo en las Menores. Fina persona. Adorable amigo. Y ayer martes murió Hank, el hijo mayor de George Steinbrenner, a los 63 años de edad. En ambos casos las causas fueron diferentes al coronavirus.

Aurelio Rivadvia, de Caracas, pregunta: “Admiro a los ganadores la Triple Corona, más la de bateo que la de pitcheo. Celebré cuando en 2012 Miguel Cabrera se convirtió en el primer latinoamericano en obtenerla (.330 al bate, 44 jonrones, 139 impulsadas), cuando hacía 45 años del último triplecoronado, Carl Yastrzemski, 1967; y me parecen extraterrestres los únicos ganadores de más de una, Roger Hornsby 1922-1925 y Ted Williams, 1947-1948.

¿Quién fue el primer ganador de la de bateo y si algún latinoamericano ha ganado la de

pitcheo?”

Amigo Yeyo: Ese primero fue Paul Hines, del Providence, Liga Nacional, en 1878, .358 promedio al bate, cuatro jonrones, 58 remolcadas. Y sí, un nativo de Latinoamérica ha ganado la de pitcheo, Pedro Martínez, en 1999, con 24-4, 2.07 y 313 strikeouts.

Rudezindo Gutiérrez B., de Culiacán, pregunta: “Entiendo que los bigleaguers van a cobrar sus honorarios haya o no haya temporada 2020, pero ¿es igual en las ligas menores, y los de esta categoría pueden entrenar o están libres?”

Amigo Ruddy: Los equipos grandes están brindando ayuda económica a sus peloteros fuera de los rosters, y la mayoría de ellos entrenan por cuenta propia.

Julita Lobana, de San Luis, pregunta: “Aquí, en San Luis, nadie ha informado si quienes compramos boletos para las Grandes Ligas perderemos nuestro dinero o si lo van a devolver. Por eso le pregunto, ¿qué sabe usted?”

Amiga July: Hasta ahora dicen que no hay devolución del dinero, porque no se han cancelado los juegos, sino que han sido pospuestos y podrán usar los boletos cuando se reprogramen. Me parece injusto, pero es lo dispuesto por la oficina del comisionado, por ahora.

Miguel Loreto, de San Fernando de Apure, pregunta: “¿Quiénes son los 10 prospectos que no han jugado en Grandes Ligas, y que opina del cubano Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas?”

Amigo Migo: Ignoro a cuáles 10 prospectos te refieres. Y Luis Robert jugó en 2019 en A, Doble A y Triple A. Bateó para .328, 32 jonrones, 123 impulsadas, 63 bases robadas en 81 intentos. Parece tener con qué.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.