Los ‘spots’ más "instagrameables" de Tucson

Todo un clásico

El mural “Greetings from Tucson” es una postal imprescindible: creado por la pareja de artistas Victor Ving y Lisa Begss -que han pintado más de 60 obras en 25 estados-, da cuenta de la riqueza cultural del lugar, su fabulosa gastronomía, su herencia prehispánica y colonial, el enigmático desierto, sus tradiciones y la emblemática Universidad de Arizona.

Ubicación: East 7th Street y North Arizona Ave

Estilo colonial

También conocida como la “paloma blanca del desierto” la Misión de San Xavier del Bac es un templo católico que formó parte de la red de misiones instaurada por la orden jesuita durante el periodo colonial; cuenta con una espectacular arquitectura barroca, de aire muy del Auroeste.

Ubicación: 1950 West San Xavier Road

Adobe y color

Unas 20 manzanas ocupa el Barrio Histórico de Tucson, localizado justo al Sur de Tucson Convention Center; es una de las áreas mejor conservadas de la ciudad, con gran cantidad de edificios de arquitectura típica en la que destacan los gruesos muros de adobe, casas adosadas y vibrantes colores.

Ubicación: Entre West Cushing Street y West 18th Street, y de South Freeway a South Stone Avenue.

Modernidad pura

Edificios emblemáticos de Tucson son el fondo ideal para tus capturas en Jácome Plaza, un espacio abierto con andadores y áreas verdes que te proporcionarán juego de luz y sombras; ahí también se encuentra la Biblioteca Principal Joel D. Valdez y encontrarás murales sobre la calle Alameda.

Ubicación: 101 North Stone Ave

Congelada en el tiempo

El encanto de la Capilla de San Pedro reside en su simplicidad: construida en 1932, su arquitectura se apega a las técnicas constructivas tradicionales de gruesos muros de adobe; se encuentra en los Registros Nacional y Estatal de lugares Históricos.

Ubicación; 5230 East Fort Lowell Road

“A fistful of likes”

Captura la esencia de los ‘westerns’ en Old Tucson, el estudio cinematográfico y parque temático que ha sido escenario de más de 200 películas y otras producciones; toma increíbles fotos, no olvides tu sombrero y tu poncho.

Ubicación: 201 South Kinney Road

Diosa de IG

Una postal icónica de Tucson es “Goddess of Agave (Cactus people)”, que se encuentra en la pared posterior de Tucson Warehouse & Transfer Co; es obra de Rock Martinez, artista local que inició su camino en este arte a través del grafiti, en colaboración con Cristina Pérez; el mural mide casi 250 metros cuadrados.

Ubicación: 100 East 6th Street

Gate Pass

El emblemático saguaro no puede faltar entre tus instantáneas capturadas en Tucson, y qué mejor lugar para captar el desierto en todo su esplendor que Saguaro National Park; se divide en dos grandes partes, una a cada lado de Tucson, por lo que puedes acudir a la locación que te sea más conveniente en tu recorrido, Este u Oeste.

Hotel Congress

Prepárate para la fotografía nocturna en este edificio que data de 1919; tanto interiores como exteriores tienen un exquisito aire ‘vintage’ del Oeste y comprende espacios como cafés, restaurantes y clubes nocturnos,

Ubicación: 311 East Congress Street

Mercado San Agustin

Pasea, degusta y haz tus compras en las inagotables opciones con un entorno acogedor, completamente fotogénico; a unos pasos encontrarás MSA Annex, un nuevo concepto de centro comercial en edificios modernos construidos a partir de contenedores.

Ubicación: 100 South Avenida del Convento

Síguelos en Instagram: @visittucson