Llega "The Dearly Beloved Tour" a Desert Diamond Casino

Daughtry es una de las bandas más visibles y consistentes en lo que respecta a dicho género musical: a la fecha han vendido más de 9 millones de álbumes y 16 millones de sencillos en el mundo, además de presentar 'sold out' en sus conciertos, informó el casino en comunicado de prensa.

Su producción debut y homónima, "Daughtry", fue la más vendida de 2007, de la cual emanaron 4 sencillos que se colocaron en el "top 20" de ventas platino en la Billboard Hot 100; igualmente, se convirtió en el disco de rock más rápidamente vendido en la historia de Soundscan.

También tuvo 4 nominaciones a los Grammy Awards, obtuvo cuatro American Music Awards y un total de siete Billboard Music Awards, incluyendo "Álbum del Año".

Los discos subsecuentes "Leave This Town" (2009), "Break The Spell" (2011), "Baptized" (2013) "Cage To Rattle" (2018) recibieron certificación Oro e ingresaron al "top 10" del Billboard Top 200 Albums Chart.

En 2020 lanzaron su más reciente sencillo, "World on Fire", el cual marcó su regreso a sus raíces rockeras y a la cima de las listas de popularidad en la Unión Americana.

"Daughtry es unon de los grupos de rock & roll más icónicos del siglo XXI", declaró Treena Parvello, directora de Gobierno y Relaciones Públicas de Tohono O'odham Gaming Enterprise, "estamos emocionados de darles la bienvenida al Diamond Center este 30 de septiembre".