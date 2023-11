Hora de pedalear

Participa en la edición número 40 del Tour de Tucson, donde se reúnen anualmente a más de 7 mil ciclistas de todo el mundo para vivir una gran experiencia en esta majestuosa ciudad del estado del Gran Cañón.

La divertida actividad está dirigida a personas de todas las edades y diversos niveles de habilidad de ciclismo; el recorrido se realizará el sábado 18 de noviembre con diversos horarios, según la categoría elegida.

Todas las rutas seleccionadas para la carrera iniciarán y terminarán en Tucson Convention Center en el centro de la ciudad e incluirán partes del majestuoso Desierto de Sonora, impresionantes vistas de Old Spanish Trail y Colossal Cave, además de pasar por las comunidades de Corona de Tuscons, Vail, Sahuarita y Green Valley.

Los interesados en participar podrán inscribirse en diferentes modalidades de la carrera, al igual que van a disfrutar de rodadas amigables para todos con The FUN Rides, donde tendrán la oportunidad de participar niños en remolque o asiento extra en la bicicleta sin costo adicional.

Carreras

The Century, 102 millas

The Metric Century, 62 millas

The Half Century, 32 millas

The FUN Rides

Diez, cinco y una milla

Más información: Vamosatucson.com