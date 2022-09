George Lopez te manda saludos en Casino Del Sol

Para seguirle la pista a este multifacético comediante, busca en Netflix su especial “We’ll Do It For Half”, que se estrenó a nivel global; también aparece en diversas producciones de HBO: “The Wall” (2017), “It’s Not Me, It’s You” (2012), “Tall, Dark and Chicano” –nominado al Grammy como Mejor Álbum de Comedia- (2009) y America's Mexican (2007).

Protagonizó y produjo su serie “Lopez” en TV Land, con la cual exploró las complicaciones de hallarse entre dos mundos y crisis que generalmente, se inventaba solo; los capítulos de media hora se grabaron con una sola cámara a lo largo de dos temporadas.

En el cine, fue visto recientemente en el ‘thriller’ policiaco “The Tax Collector” junto a Shia LaBeouf and Lana Parrilla, dirigidos por David Ayer; igualmente en “Walking with Herb”, como antagónico de Edward James Olmos y Mary McDonnell.

Su autobiografía “Why You Crying?” formó parte del ‘top 20’ de la lista de The New York Times Bestsellers, coescrita por el comentador deportivo y escritor ganador del Emmy Armen Keteyian.

Cuenta con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 2006; asimismo, fue nombrado por la revista Time como uno de los “25 Hispanos más Influyentes en Estados Unidos”, mientras que Harris Poll lo encumbró como una de las “10 Personalidades de Televisión Favoritas”.

Más información: Casinodelsol.com