Fantásticas aventuras en el estado del Gran Cañón

Puedes pasear en bicicleta eléctrica a varios destinos cercanos y disfrutar de un paseo donde además de contemplar la naturaleza que convive con las ciudades, encontrarás arte, edificios arquitectónicos que te cautivarán y para cuando te canses un poco y quieras hacer una parada, excelentes lugares para comer y beber.

Hay disponibles varios tours que pueden ofrecerte un recorrido al máximo con la guía de verdaderos profesionales que realmente conocen toda el área de Arizona.

Una visita guiada inolvidable

Originalmente llamado "Orangedale", con el paso del tiempo Scottsdale ha dejado de ser sólo una granja y caballos; hoy es una mezcla urbana de historia, arte, tiendas y lugares para disfrutar de una bebida fría. Ahí encontrarás tesoros únicos que no olvidarás.

Incluso, hay recorridos que incluyen los senderos para bicicletas Greenbelt para disfrutar de una experiencia en bicicleta eléctrica de 10 a 20 millas que combina vistas del valle, los parques, el lago Tempe Town y el parque Pápago.

Algo de historia

Recorre la zona antigua de Flagstaff mientras pedaleas a 7 mil pies. En el centro, te maravillarás con los edificios y la historia del lugar. The Exchange at The Weatherford Hotel es un punto de partida donde de entrada, conocerás de cerca el negocio original de hoteles y teléfonos de Flagstaff.

Se trata de un espacio relativamente pequeño, pero lleno de vida y muy entrañable. Hay muchas tiendas y restaurantes de diferentes tipos donde seguramente, podrás degustar los platillos más deliciosos.

Tour de margaritas

El recorrido perfecto para ti y tus amigos mientras visitas los ‘spots’ locales famosos por sus margaritas, para probar y juzgar al mejor barman del casco antiguo, también lo encontrarás en Scottsdale. Aunque éste es un recorrido personalizado a pedido para grupos pequeños y grandes, la diversión siempre está garantizada.

Resulta increíble pensar que todavía puedas ver caballos atados frente a un bar en Scottsdale. De manera que si te quieres asombrar, en el bar original "Rusty Spur” hay aún la melancolía del pasado del lugar.

Mucho que hacer

Así que no lo pienses más y ve planeando tu viaje. Aprenderás de personalidades locales, descubrirás siempre cosas que hacer y lugares para visitar, acompañado de la historia única de dos grandes ciudades de Arizona.

Ya sea que tomes una ‘e-bike’, realices una caminata o des un paseo en bicicleta, la diversión urbana está en esta área y en toda Arizona.

Más información:

Tripadvisor.com.mx

Urbanfunaz.com