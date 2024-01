Exhibición de arte en Tucson con Julia Arriola

Esta muestra gratuita se presentará rodeada por la cautivadora exposición de "Emanate", de Héctor Ortega y promete ser una experiencia artística inolvidable para todos los asistentes.

“Remember Me: Bringing My Story to Light” presenta nueve vestidos de baile de artista Julia Arriola, mismos que representan las vidas de mujeres y niños indígenas desaparecidos y asesinados.

Por su parte, Ortega pone a consideración del público “Emanate”, compuesta por ocho obras monumentales en acero.

Algunas esculturas se elevan como plantas hacia el Sol en gestos familiares del desierto, proyectando energía y buena voluntad; dos obras unen cuñas redondeadas para descubrir otro tipo de crecimiento geológico, llamando a la montaña y la roca.

En este escenario, la propuesta de Ortega se alza como guardiana del círculo de los vestidos rojos de Arriola; además, este evento marca el debut de los catálogos creados por Sculpture Tucson.

La cita es en Sculpture Park, ubicado en Brandi Fenton Park, 3420 East River Road; los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los artistas en persona: ellos compartirán ideas e historias sobre sus obras y procesos, y responderán felices cualquier pregunta del público.

Más información: Sculpturetucson.org