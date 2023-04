El secreto mejor guardado de Tucson

Durante la última década el centro de Tucson ha experimentado cambios en todos los rincones del lugar, donde se puede encontrar arte, historia, arquitectura, deliciosa comida, vida nocturna, cultura de México y lugares para ir de compras.

Los edificios históricos han cobrado vida con sus murales pintados con colores brillantes, además de ofrecer deliciosos platillos auténticos en los restaurantes de la ciudad de Gastronomía de la Unesco.

Un reconocido periódico de la ciudad de Nueva York destacó el vecindario Barrio Viejo de Tucson en su guía de “52 Places to Go in 2023”; el lugar es una multitud de vecindarios que contiene una gran variedad de tiendas y restaurantes locales.

Más información: Visittucson.org