Diviértete con Jim Hinckley en Arizona

En punto de la una de la tarde, el autor, historiador y comentarista local Jim Hinckley presenta 'Historia del gran viaje por carretera estadounidense'. En este monólogo, Hinckley comparte las fascinantes historias de la épica aventura de costa a costa del Dr. Jackson como la primera persona en conducir esta distancia. También comparte la historia detrás de By Motor to The Golden Gate de Emily Post.

"Del intento fallido de Alexander Winton de conducir por todo el país en 1901, hasta la odisea épica de Desi y Lucy en The Long, Long Trailer, el gran viaje por carretera estadounidense se entretejió en el tapiz nacional". Continúa hoy con la obsesión por la Ruta 66, el tradicional viaje por tierras americanas; El viaje de Edsel Ford a California en el verano de 1915, la historia de los remolques Airstream; la evolución de dicha reconocida autopista y mucho más.

Aparta tus boletos ya sea en línea o en la taquilla del Museo de Historia y Artes de Mohave, aprovecha que son totalmente gratuitos.

Más información: Mohave.gov