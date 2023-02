Disfruta Prescott a todo color

Para que los viajeros en Prescott puedan disfrutar de los atractivos de la ciudad, la oficina de turismo local y EnChroma, fabricantes de anteojos para daltónicos, se unieron para que millones de personas con esta condición puedan apreciar los vibrantes colores de la región.

Experience Prescott adquirió 52 pares de anteojos de EnChroma y los distribuyó en siete lugares turísticos populares, poniéndolos a disposición como préstamo mientras se encuentran recorriendo el lugar.

Los encontrarás en Sharlot Hall Museum, Phippen Museum, Museum of Indigenous People, Western Heritage Center, Granite Mountain Interagency Hotshot Crew Learning & Tribute Center, Prescott Public Library y The Chamber of Commerce Visitor's Center.



Más información: Experienceprescott.com