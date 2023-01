Día de Martin Luther King Jr

Martin Luther King Jr fue un pastor y Doctor en Teología y el portavoz principal del activismo no violento en Estados Unidos por su papel de líder en el movimiento de los derechos civiles del país.

En 1955, luego de haber recibido su título como Doctor, se mudó a Montgomery, Alabama para predicar en una iglesia Bautista, en su nuevo hogar se pudo dar cuenta cómo en ese y otros estados al Sur del país los afroamericanos eran relegados en actos cotidianos, como viajar en la parte trasera de los autobuses o no poder entrar a establecimientos.

Al analizar la situación que violaba los derechos de todos ellos, organizó un boicot contra el transporte público de la ciudad, un movimiento que llevó a que se cambiaran la legislación federal y estatal a favor de la igualdad; en 1968 el Dr. King fue asesinado mientras apoyaba una huelga de trabajo en Memphis, Tennessee.

Tomó 15 años lograr que este día se conmemorara oficialmente, el congresista John Conyers introdujo la legislación para esta celebración apenas cuatro días después de que fuera asesinado, sin embargo no tuvo el impacto deseado, aún cuando se enviaron más de seis millones de firmas de personas que apoyaban la propuesta.

La conmemoración de esa fecha se celebra con una jornada festiva que conmemora su historia y contribución para lograr la igualdad social y racial.

Más información: Usembassy.gov