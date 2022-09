“Desert Jewels. Cactus Flowers of the Southwest and Mexico”: joyas que están vivas

Las flores de cactáceas -ubicadas dentro de las suculentas- son auténticas joyas del desierto: añaden brillantes toques de color a sus áridos alrededores; en su libro el renombrado fotógrafo de Tucson, John P. Schaefer, lleva la exquisita e inesperada belleza de estas especies a cada página.

Cientos de tomas de primer plano de ejemplares nativos de México y el Suroeste de Estados Unidos ofrecen un festín visual de tonos y texturas, matices y luz.

Estas fascinantes fotografías permiten al lector apreciar el espectacular rango de color y forma que las flores de cactus ofrecen; para los entusiastas de dichas especies, la obra brinda una colección integral de imágenes de alta calidad.

Son más de 250 especies las que están incluidas en el libro, organizadas por género; comienza con una introducción a cargo del fotógrafo, que es tan autobiográfica como informativa.

En ella aporta un vistazo hacia el proceso de capturar estas elusivas gemas desérticas, resultando en tomas tan bellas que fueron publicadas como libro de estampillas por el Sevicio Postal de Estados Unidos.

A leer

Título: "!Desert Jewels. Cactus Flowers of the Southwest and Mexico"

Autor: John P. Schaefer

Editorial: UA Press

Idioma: Inglés

Publicación: 2023

ISBN-10: 1941451128

ISBN-13: 978-1941451120

Ebook: 9781941451168

