Deléitate con la naturaleza en Desert Botanical Garden

Para quienes aman la naturaleza y desean pasar un inolvidable momento de 'relax' o dinamismo, Phoenix, Arizona ofrece múltiples opciones: los senderos y jardines en el Desert Botanical Garden y por supuesto, Sonoran Sippin' 2023.

A continuación, presentamos parte de lo que DBG ofrece, como lo son sus senderos con plantas hermosas y únicas que sólo prosperan en las partes más calurosas y secas del mundo.

Sonoran Desert Nature Loop Trail

Este sendero es ideal para disfrutar de la vista panorámica de sus montañas, observar su bello cielo con telescopio y maravillarse con sus caminos de pitayos dulces; de igual manera, aquí se puede apreciar la atractiva flora y fauna del lugar.

Center for Desert Living Trail

Una delicia para los sentidos es lo que encontrarás en este sendero que contiene hierbas aromáticas, huertos de verduras y lugares sombreados para relajarse; sin duda, el escenario perfecto para disfrutar junto a seres queridos.

Desert Discovery Loop Trail

Conoce cómo las flores, los insectos y las aves son esenciales en los ecosistemas desérticos prósperos; en este sendero se podrán ver las más bellas flores y sus polinizadores: abejas, mariposas y colibríes.

Plants and People of the Sonoran Desert Loop Trail

Pasea por los cinco hábitats del desierto y descubre cómo los nativos utilizan las plantas del entorno como alimento, fibra y refugio; esta opción es ideal para quienes desean conectar con la naturaleza.



Sonoran Sippin’ 2023

Vive una experiencia totalmente primaveral en compañía de amistades o familia; este evento está diseñado para disfrutar la belleza del Desert Botanical Garden, donde cada segundo viernes de mes podrás acceder a su jardín y refrescarte con una bebida de bienvenida.

Su itinerario incluye también agradable música en vivo, múltiples actividades, recorridos por la naturaleza y mucho más; este programa comenzará el próximo 9 de junio, para seguir el 14 de julio, 11 de agosto y 8 de septiembre.

Destaca que es un evento dedicado a todas las edades, ideal para reunirse y pasar un momento agradable; su horario comienza a las 18:00 horas y culmina a las 21:00 horas, y la admisión es gratuita al adquirir tu boleto al jardín.

Reserva mediante el sitio web de Desert Botanical Garden o bien, en la entrada del recinto; quienes ya sean miembros de DBG, podrán acceder con su membresía.

50 mil plantas forman parte de las instalaciones al aire libre del Desert Botanical Garden.

Más información Dbg.org