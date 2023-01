Conciertos en el patio de Marana

El tercer jueves de cada mes convierte el Marana Municipal Complex Courtyard en un auténtico complejo de conciertos de gran nivel, con bandas de la región que ofrecen una propuesta fresca y divertida.

La presentación del próximo “Concerts in the Courtyard” estará a cargo de Little House of Funk y el Departamento de Servicios Comunitarios de Marana; con el fin de entretener a toda la familia y que este sea un momento agradable, ‘food trucks’ de distintos restaurantes locales llevan sus mejores platillos para los amantes de la buena cocina.

Este jueves 19 de enero, en punto de las 17:00 horas será la siguiente presentación, prepara tus sillas o una manta para disfrutar desde el mejor ángulo el concierto, y si te dan ganas de bailar, no dudes en levantarte a hacerlo, no te lo puedes perder.

Más información: Discovermarana.com