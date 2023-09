Compras con ambiente ‘retro’

The Market, que tiene la reputación de presentar vendedores de calidad que tienen artículos de colección y diseños inspiradores, consta de más de 120 mil pies cuadrados llenos de más de 160 pequeñas empresas de todo el país.

Así, “Junk in the Trunk Vintage Market” brinda la oportunidad de acercarse a una amplia selección de ropa, joyas, muebles, artículos antiguos, decoración y mucho más y por eso, sigue siendo una atracción popular para los entusiastas de las compras en todo el Suroeste de Arizona.

El evento se llevará a cabo los próximos 15, 16 y 17 de septiembre en WestWorld, ubicado en Scottsdale; los boletos están disponibles para su compra en línea antes del mercado.

Experiencias de alto nivel

Como es un evento al que puede asistir toda la familia, los niños menores de doce años entran gratis y por estacionamiento, ni te preocupes: puedes compartir tu viaje con amigos, vecinos o familiares y el cargo por estacionamiento en el lugar es de diez dólares por vehículo.

Te gustará saber que en el marco del evento, ofrecerán la experiencia VIP de compras este viernes por la noche, de 16:00 a 21:00 horas.

Prepárate para cinco horas completas de compras exclusivas, bien equipado con tu bolsa oficial reutilizable y para cargar energías, una bebida de cortesía a tu elección que puede ser cerveza, vino, refresco o agua.

Mejora tu experiencia descargando su aplicación oficial homónima, la cual te será de gran utilidad antes, durante y después del mercado para seguir dando inspiración ‘vintage’ a tu estilo de vida.

De modo que no te pierdas la oportunidad de disfrutar un agradable fin de semana en Junk in the Trunk Vintage Market.

Un destino especial

Scottsdale, Arizona es un tesoro escondido para los amantes de las compras ‘vintage’ en el Suroeste de los Estados Unidos. A pesar de ser conocida por su lujo y estilo contemporáneo, esta ciudad también alberga una vibrante escena de compras de este tipo que atrae a coleccionistas y ‘treasure hunters’ de todo el país.

En el centro se encuentra el Old Town Scottsdale, un encantador distrito histórico lleno de tiendas ‘vintage’ y de antigüedades. Aquí puedes pasear por las calles empedradas y explorar una amplia variedad de boutiques que ofrecen desde moda retro hasta muebles clásicos.

Los mercados de pulgas también son una parte esencial de la experiencia; Antique Trove es un destino favorito, con más de 140 vendedores que ofrecen una amplia gama de tesoros antiguos y ‘vintage’.

La escena no se limita a las tiendas físicas: muchos coleccionistas y vendedores de todo el país eligen participar en ferias y eventos de antigüedades que se celebran en la ciudad, con la oportunidad única para descubrir objetos raros y peculiares de todas partes del mundo.

15 al 17 de septiembre

se realizará el evento.

Más información: Visitarizona.com