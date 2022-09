Children's Museum Tucson: descubre, imagina, aprende

La misión del Children's Museum Tucson es brindar experiencias divertidas, lúdicas, interactivas y manuales para los niños y sus familias, explicó el museo en comunicado de prensa: explora sus nueve galerías de interior llenas de exhibiciones que fomentan el descubrimiento, la imaginación y el aprendizaje.

En el exterior, a lo largo del patio aprenderán sobre las plantas nativas y sus polinizadores, crearán burbujas gigantes o darán un paseo en el enorme columpio.

Lo que sea que hagan en sus instalaciones será pura diversión: aprender a través del juego es la base de todo lo que el museo ofrece, desde escalar "Sabino Canyon" en el área de Sense of Place hasta comprobar cómo funcionan la masa y la velocidad en Investigation Station.

Pongan manos a la obra por medio del arte, la ingeniería y la construcción en Imagine It!, o pónganse disfracez y liberen su imaginación en el Little Star Stage de Wee World.

El recinto cuenta con programas diarios para los jóvenes visitantes y sus acompañantes: lean y creen juntos en Wee Play, o muevan el cuerpo al compás de la música en Wee Rhythm.

Desafíen sus habilidades con Generation Creation y jueguen con la ciencia durante el Family Brain Boost; cabe destacar que sus programas bilingües ponen los contenidos al alcance de sus huéspedes hispanoparlantes.

Consulta la edición completa aquí