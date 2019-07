Buscan vender en el País tomate frenado por EU

CIUDAD DE MÉXICO.- La imposición de la cuota compensatoria de 17.5% a las exportaciones mexicanas de tomate a EU provocó excedentes de variedades bola y saladet que productores buscan colocar en el mercado interno, dijo la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (Amhpac).



"Hay más volumen, pero no sabemos cuánto volumen afectado por el incremento de la cuota dumping se está dejando en México.



"Hay gente que dice que hasta 10%, hay quien dice que hasta 20%, pero no hay estadísticas formales, unos estados dirán que es hasta 30 ó 40%. Tal vez sea el caso de un exportador, no de todo un Estado", explicó Óscar Woltman, presidente de la Amhpac.



Los tomates cherry y tomates uva, que son variedades de especialidad, no han resultado tan afectados porque casi la mayoría se exporta bajo contratos a precio fijo y todavía se alcanzan a cubrir los costos, añadió.Entre 10 y 15% de lo que producen los tomateros se comercializa en el mercado nacional. Sin embargo, buscarían colocar mayores volúmenes entre sus clientes fijos, que son cadenas de supermercados y centrales de abasto.La otra vía que tienen los agricultores, comentó Woltman, es enviar el producto a las regiones del País que no están produciendo tomate actualmente, como Sinaloa, pero sería una estrategia que se tomará de manera individual.El presidente de la Asociación, no obstante, consideró que a pesar de que se imponga una cuota compensatoria, la demanda de tomate no parará, sino que en los nuevos contratos se verán con un incremento en los precios de venta para los consumidores de Estados Unidos."El tomate es un producto casi de canasta básica y se seguirá consumiendo aunque sea a un precio más elevado, si es que no logramos un acuerdo pronto", añadió Woltman.