Astrónomos de la Universidad de Arizona identifican las primeras hebras de la red cósmica

Un equipo de científicos dirigido por astrónomos de la Universidad de Arizona (UA), utilizando el telescopio espacial James Webb de la NASA, ha descubierto una disposición con apariencia de hilo de diez galaxias que existió 830 millones de años después del Big Bang.

Este descubrimiento se realizó como parte del proyecto "A Spectroscopic survey of biased halos In the Reionization Era" (ASPIRE), una gran colaboración internacional dirigida por investigadores de la UA.

El principal objetivo de ASPIRE es estudiar los entornos cósmicos de los primeros agujeros negros; en el programa se observarán 25 cuásares que existieron dentro de los primeros 1 mil millones de años después del Big Bang.

