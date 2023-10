Arizona Opera presenta “Frankenstein”

Con una emocionante partitura cinematográfica y libreto de Gregg Kallor, la criatura viva y sentiente cobra vida sólo para ser abandonada por su creador, Víctor Frankenstein. Abrazando el texto original de Shelley, "Frankenstein" da voz conmovedora a la lucha de su protagonista y revela el horror de la alienación y la "otredad" con una exquisita sutileza, informa Arizona Opera en comunicado de prensa.

En el centro de este desgarrador relato yace un ruego exquisitamente elaborado para mirar más profundamente en uno mismo, en busca de comunidad y para mantener la propia responsabilidad hacia los demás; no te pierdas la presentación en Temple of Music and Art en Tucson, este 21 y 22 de octubre.

Cabe destacar que "Frankenstein" se desarrolló previamente en Arizona Opera en Phoenix en diciembre de 2022, con gran éxito, luego de los dos emocionantes estrenos mundiales anteriores de "Riders of the Purple Sage" y "The Copper Queen Film", este último lanzado en otoño de 2021 como una película de largometraje.

Más información: Azopera.org