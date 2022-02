Arizona Boardwalk: pasión por la diversión

Ubicado en la ciudad de Scottsdale, Arizona Boardwalk reúne ocho parques temáticos en un sólo lugar, cada uno espectacular por sí mismo y con experiencias increíbles que fascinarán a chicos y grandes.

Este próximo 12 de febrero será un día muy especial, pues la diversión comenzará desde temprano con su Free Family Fun Valentine's Festival, el cual se llevará a cabo en la explanada y convoca a toda la familia para disfrutar diversas actividades totalmente gratuitas.

Los niños la pasarán en grande con entretenimiento en vivo y dinámicas interactivas en el escenario central; también habrá resbaladeros inflables, carreras de obstáculos y concursos de pintura alusivos a la temporada en los que podrán ganar excelentes premios.

No pueden faltar los populares pintacaritas, que harán derroche de su creatividad decorando sus diseños con motivos de San Valentín, mariposas, criaturas marinas, dinosaurios y demás pintorescos habitantes de los parques.

Igualmente, los papás tendrán la oportunidad de participar por alguno de los atractivos galardones en la competencia de dibujo, hacer sus compras entre los expositores locales y degustar sabrosa comida en los stands de restaurantes y comercios de postres que estarán presentes.

El mismo día al caer el Sol, en punto de las 18:00 horas arrancará CraySea in Love: evento creado especialmente para que vivas con tu pareja una cita por completo diferente a las que han tenido juntos, para una experiencia "valentinesca" épica.

Va dirigido a mayores de 21 años y la sede será OdySea Aquarium, el cual ha sido seleccionado como la Mejor Atracción en Interior en Arizona por cuatro años consecutivos -cuando acudas al festejo, confirmarás por qué-.

La seducción empieza con una casual pero exquisita cena de cinco tiempos, incluyendo golosos postres; no se sorprendan si de pronto hacen su aparición los residentes más simpáticos del acuario.

Por ser una velada especial, permitirán a los visitantes caminar a lo largo de OdySea Voyager y ver de cerca a los leones marinos, tortugas, meros gigantes y muchas especies más; también recibirán acceso a los tanques donde podrán tocar mantarrayas, tiburones y al único esturión ruso en exhibición de este tipo a nivel mundial.

Todo esto amenizado por los expertos en cuidado animal, quienes hablarán sobre rituales de cortejo y apareamiento; en el Deep Ocean Lounge estará la música del renombrado violinista eléctrico Jonathan Livingston, con mixología a la venta.

