Apuesta desde donde estés

La casa de apuestas de Arizona, originalmente operada únicamente de manera local, ahora está disponible a nivel estatal mediante la aplicación Desert Diamond Sports de Desert Diamond Mobile LLC.; además del lanzamiento de la 'app' -disponible en la App Store y Google Play-, el casino informó la apertura oficial de su nueva área de Sportsbook & Bar mediante comunicado de prensa.

Desert Diamond Casino igualará los primeros dos depósitos de los invitados hasta 500 dólares cada uno, siendo ésta la bienvenida más generosa en el estado del Gran Cañón; cuenta con bastantes opciones disponibles, incluyendo apuestas personalizadas en juegos locales y populares que no están en ningún otro lado.

"Como la única casa de apuestas deportivas verdaderamente local, operamos internamente y ofrecemos apuestas personalizadas que no encontrarán en ningún otro lado.

"Ya sea que quieran jugar en persona o sobre la marcha, encontrarán toda la acción de una casa de apuestas deportivas en los casinos Desert Diamond", dijo Treena Parvello, directora de Relaciones Públicas y Gubernamentales de Tohono O'odham Gaming Enterprise.

Los invitados pueden apostar antes o durante el juego en una amplia diversidad de deportes incluyendo NFL, NBA, MLB, WNBA, NHL, futbol americano universitario, basquetbol universitario, beisbol universitario, tenis, golf, futbol soccer, 'esports', tenis de mesa, MMA, box, Nascar, Fórmula 1, rugby y más.

Dicha aplicación incluye una función de seguimiento del partido, la cual permite a los invitados seguir cualquier juego en tiempo real -incluso si no pueden verlo en la televisión-, con una interpretación gráfica del juego en vivo.

Igualmente, los casinos de Tucson, Sahuarita y West Valley cuentan con kioscos digitales disponibles para apuestas deportivas presenciales y apenas en febrero pasado, se abrió del nuevo Sportsbook & Bar en su ubicación de Tucson.

Ahí, los invitados pueden disfrutar bebidas especiales y atractivos descuentos en alimentos con una apuesta mínima de 25 dólares, mientras disfrutan los juegos del fin de semana rodeados por pantallas de pared a pared; el bar deportivo está abierto para invitados a partir de los 21 años, sin cuota de entrada.

Más información: Ddcaz.com