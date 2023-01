Annie, el musical se presenta en Tucson

Mantener la esperanza en tiempos difíciles requiere mucha determinación, y en ocasiones viene en paquetes sorprendentemente pequeños; Little Orphan Annie, escrita por Harold Gray, adaptada al teatro por Thomas Meehan y música de Charles Strouse es una historia que recuerda desde hace varias generaciones que el sol está a la vuelta de la esquina.

Annie es una valiente niña peliroja que tiene un gran anhelo, salir de orfanato, hasta que un día es escogida para pasar una semana con un famoso multimillonario, quien la adopta y la ayuda en su búsqueda de sus verdaderos padres.

Las presentaciones de la obra se podrán disfrutar del 03 al 09 de enero en el escenario del Centennial Hall, los boletos están a la venta en la página web de Broadway in Tucson o través de Ticketmaster, no te quedes sin verla.

Más información: Broadwayintucson.com